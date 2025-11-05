Администрация Барака Обамы оказала решающее влияние на события 2014 года в Украине, что в итоге привело к текущему конфликту. Об этом в интервью РИА Новости поведал бывший помощник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн, указав на виновников эскалации напряженности в регионе.

По его словам, Виктория Нуланд, заместитель госсекретаря США при Обаме, и Джон Бреннан, бывший глава ЦРУ, непосредственно участвовали в кровавых событиях на Майдане в 2014 году.

«Мы, Соединённые Штаты Америки, тоже внесли в это свой вклад. Посмотрите на Викторию Нуланд, на администрацию Обамы того времени, на Джона Бреннана — они были непосредственно причастны к решениям, принятым во время Майдана и приведшим к власти... Зеленского», — сказал он.

Флинн заявил, что президент США Дональд Трамп намерен продолжать переговоры с Россией для урегулирования украинского конфликта.