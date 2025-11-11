Россия вежливо ответила на слухи: Лавров раскрыл причину срыва переговоров с Вашингтоном

Сергей Лавров назвал российское руководство вежливыми людьми, корректно комментирующими слухи о срыве саммита Путина и Трампа. Глава МИД РФ указал, что Вашингтон не проявил инициативы для продолжения диалога. Об этом стало понятно из интервью, которое опубликовано на официальном сайте МИДа.

Глава российского МИД Сергей Лавров в своем новом обращении дал оценку слухам об отмененной встрече президентов России и США. Он охарактеризовал российскую сторону как собрание вежливых людей, которые предпочитают корректно реагировать на ошибочные информационные поводы. Министр напомнил, что уже неоднократно отвечал на подобные вопросы.

Лавров раскрыл некоторые детали переговорного процесса. По его словам, после его конструктивного телефонного разговора с госсекретарем США Марко Рубио, стороны договорились о следующем этапе — встрече экспертов от внешнеполитических, военных ведомств и спецслужб. Однако американская сторона не проявила никакой дальнейшей инициативы для реализации этих планов. Российский министр обратил внимание на публичные комментарии госсекретаря, который, по его словам, не жаловался на обострение, а лишь констатировал, что телефонная беседа четко обозначила позиции, делая личную встречу необязательной. Такую формулировку, заключил Лавров, можно трактовать по-разному, но именно она и прозвучала из уст высокопоставленного американского чиновника.

