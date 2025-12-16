«Личная неприязнь как помеха миру». Трамп заявил о сложных отношениях Путина и Зеленского

Президент США Дональд Трамп заявил, что между лидерами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским по-прежнему сохраняется «много неприязни». Этот фактор, по словам Трампа, «немного усложняет» процесс достижения урегулирования.

Данное заявление было сделано после того, как Трамп провел отдельные телефонные разговоры с обоими лидерами. При этом американский президент выразил убежденность, что Россия заинтересована в завершении конфликта.

Напомним, американская администрация считает, что Москва и Киев согласовали около 90% спорных моментов по возможному урегулированию конфликта. Президент США Дональд Трамп доволен прогрессом.

