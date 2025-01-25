Путин предложил Трампу встретиться с ним и спокойно поговорить

Президенты России и США должны встретиться и провести конструктивный диалог по ключевым вопросам. Об этом заявил Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину, корреспонденту ВГТРК.

Глава российского государства в очередной раз акцентировал внимание на том, что российская сторона открыта для подобных обсуждений, но итоговое решение остаётся за администрацией президента США.

«Нам лучше встретиться, опираясь на реалии сегодняшнего дня, проговорить спокойно по всем тем направлениям, которые представляют интерес как для США, так и для России», — сказал Путин.

Ранее сообщалось, Владимир Путин выразил мнение, что Дональд Трамп, возможно, прав, когда утверждает, что при его правлении не было бы конфликта на Украине. Однако именно Путин ввел множество санкций против России в течение своего первого президентского срока.

А перед этим президент США неоднократно подчеркивал свое желание и готовность как можно скорее встретиться и провести беседу с президентом России. Он также сообщал, что работа по подготовке к организации такой встречи якобы уже ведется.