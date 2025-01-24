Президент России сообщил о готовности РФ к переговорам по проблематике Украины
Владимир Путин: Россия готова начать диалог по украинской проблематике
Фото: [официальный сайт президента России]
Россия готова провести переговоры по украинской проблематике, но есть вопросы, которым надо уделить внимание. Об этом президент Владимир Путин сообщил во время интервью с Павлом Зарубиным, автором телевизионной программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
Лидер страны заявил, что РФ всегда говорила о готовности выйти на диалог, касающийся украинской проблематики. При этом он рассказал о наличии вопросов, требующих «особого внимания». В частности, президент упомянул декрет о запрете переговоров, изданный главой киевского режима, когда тот являлся «достаточно легитимным» руководителем.
«Как же сейчас можно возобновлять переговоры, если они запрещены?» — выразил свою позицию президент.
Ссылаясь на юридическую сторону вопроса, глава России уточнил, почему вероятный диалог может быть несоответствующим букве закона.
«Если в рамках действующей нормативной базы переговоры начнутся, то они будут, строго говоря, нелегитимными. А это значит, что и результаты этих переговоров можно будет объявить нелегитимными», — уточнил глава России.
Владимир Путин заявил, что пока декрет в силе, возникают некоторые препятствия для обсуждения украинской проблематики.
«Говорить о том, что могут быть начаты и, самое главное, закончены должным образом эти переговоры, достаточно сложно. Какие-то предварительные наметки, конечно, можно сделать, но о каких-то серьезных переговорах, конечно, в условиях запрета с украинской стороны, вести эти переговоры, говорить о чем-то серьезном достаточно сложно», — сообщил президент.
По мнению главы России, руководитель киевского режима действует по указания «своих спонсоров», поэтому действующий запрет на переговоры отменять не торопится.
«Думаю, что в конце концов те, кто платит деньги, должны заставить его это сделать», — подытожил свою мысль Владимир Путин.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил готовность лидера России провести встречу с президентом Штатов и назвал причину начала продолжающегося противостояния.