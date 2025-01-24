Россия готова провести переговоры по украинской проблематике, но есть вопросы, которым надо уделить внимание. Об этом президент Владимир Путин сообщил во время интервью с Павлом Зарубиным, автором телевизионной программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Лидер страны заявил, что РФ всегда говорила о готовности выйти на диалог, касающийся украинской проблематики. При этом он рассказал о наличии вопросов, требующих «особого внимания». В частности, президент упомянул декрет о запрете переговоров, изданный главой киевского режима, когда тот являлся «достаточно легитимным» руководителем.

«Как же сейчас можно возобновлять переговоры, если они запрещены?» — выразил свою позицию президент.

Ссылаясь на юридическую сторону вопроса, глава России уточнил, почему вероятный диалог может быть несоответствующим букве закона.

«Если в рамках действующей нормативной базы переговоры начнутся, то они будут, строго говоря, нелегитимными. А это значит, что и результаты этих переговоров можно будет объявить нелегитимными», — уточнил глава России.

Владимир Путин заявил, что пока декрет в силе, возникают некоторые препятствия для обсуждения украинской проблематики.

«Говорить о том, что могут быть начаты и, самое главное, закончены должным образом эти переговоры, достаточно сложно. Какие-то предварительные наметки, конечно, можно сделать, но о каких-то серьезных переговорах, конечно, в условиях запрета с украинской стороны, вести эти переговоры, говорить о чем-то серьезном достаточно сложно», — сообщил президент.

По мнению главы России, руководитель киевского режима действует по указания «своих спонсоров», поэтому действующий запрет на переговоры отменять не торопится.

«Думаю, что в конце концов те, кто платит деньги, должны заставить его это сделать», — подытожил свою мысль Владимир Путин.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил готовность лидера России провести встречу с президентом Штатов и назвал причину начала продолжающегося противостояния.