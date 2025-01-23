Reuters сообщило о желании Трампа «немедленно» встретиться с Путиным

Глава Белого дома Дональд Трамп выразил решительное намерение провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным в самое ближайшее возможное время. Об этом сообщило агентство Reuters.

В своем выступлении на Всемирном экономическом форуме в Давосе 23 января президент США Трамп, используя видеосвязь из Вашингтона, заявил о своем намерении завершить конфликт на Украине. По словам Трампа, Украина готова к мирным переговорам.

«Об этом лучше спросить у России. Украина готова пойти на сделку», — заявил Трамп, отвечая на вопрос, будет ли достигнуто мирное соглашение через год.

Лидер Соединенных Штатов Америки в очередной раз заявил, что если бы он занимал пост президента в момент начала СВО, то конфликта удалось бы избежать.

Напомним, 20 января Трамп официально принес присягу и стал 47-м президентом США. Церемония транслировалась на всех ведущих американских телеканалах. Она началась в 11:45 по местному времени (в 19:45 мск). На церемонии официально присутствовали экс-президент США Джо Байден, бывшие вице-президенты Камала Харрис и Джей-Ди Вэнс. Инаугурация стала 60-й по счету в истории Соединенных Штатов.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин уже поздравил Трампа и выразил надежду на возобновление контактов. В отличие от администрации бывшего президента США Джо Байдена, намерения Трампа намекают на возможное улучшение отношений между странами.