Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон и глава европейской дипломатии Кая Каллас поддержали усилия США по достижению прекращения огня на Украине, пишет «Лента.ру».

11 марта в Джидде (Саудовская Аравия) состоялись переговоры между украинской и американской делегациями. По итогам этой встречи президент США Дональд Трамп заявил, что Украина готова на полное прекращение огня.

Каллас, комментируя встречу в Джидде, подчеркнула, что Европейский союз (ЕС) готов сделать все возможное для обеспечения справедливого и прочного мира на Украине.

«Мяч, как всегда, на стороне России. ЕС сделает все возможное для достижения справедливого и прочного мира», — отметила она.

Фраза «мяч на стороне» является метафорическим выражением, которое происходит из спортивного контекста, в частности, футбола. Она означает, что ответственность или инициатива в определенной ситуации лежит на одной из сторон, и именно она должна сделать следующий шаг или принять решение.

В контексте России, фраза «мяч на ее стороне» означает, что от Москвы ждут решения по конфликту на Украине, в том числе согласие на прекращение огня.

Помощник президента США Майкл Уолтц сообщил, что после переговоров в Джидде Трамп отменил решение о приостановке помощи Киеву.

Ранее американист и политический аналитик Павел Дубравский раскрыл последствия отказа России от перемирия на Украине.