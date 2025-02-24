Times: Макрон и Стармер задумали уговорить Трампа отказаться от переговоров с Россией

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер планируют убедить президента США Дональда Трампа отказаться от переговоров с Россией, касающихся урегулирования конфликта на Украине. Об этом стало известно изданию The Times.

По информации источника, во время визита в Соединенные Штаты лидеры двух стран намерены предложить альтернативный подход, который включает в себя обещания по обеспечению безопасности Украины.

Макрон запланировал свою поездку в Вашингтон на понедельник, 24 февраля. Стармер приедет в США в четверг, 27 февраля. Лидеры стран Западной Европы рассчитывают на конструктивный диалог с Трампом, чтобы изменить его позицию относительно возможности ведения переговоров с Москвой.

Эта инициатива, пишет газета, следует за недавними переговорами, состоявшимися 18 февраля в столице Саудовской Аравии. Там делегации США и России обсудили ключевые вопросы сотрудничества, а также ситуацию на Украине.

Российскую сторону представили министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

В состав американской делегации вошли государственный секретарь Марко Рубио, помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц и специальный посланник президента Стивен Уиткофф.

По итогам встречи Ушаков заявил о проведенном серьезном разговоре по всем вопросам и возможности сближения позиций России и США. Лавров охарактеризовал переговоры как «очень полезные» и сообщил о намерении ускорить назначение послов в обеих столицах.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон провел рекордное количество переговоров по Украине.