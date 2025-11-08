Трамп: ни я и никто из правительства США не отправится на саммит G20 в ЮАР
Фото: [пресс-пул Белого дома]
Президент США Дональд Трамп объявил в социальной сети Truth Social, что ни один представитель американского правительства не намерен участвовать в саммите G20 в ЮАР из-за предполагаемых нарушений прав белого населения.
Президент также подчеркнул, что, разумеется, он и сам не намерен там присутствовать.
«Ни один представитель правительства США не приедет на саммит, пока продолжаются нарушения прав человека. С нетерпением жду приема "Большой двадцатки" в Майами, штат Флорида, в 2026 году», – написал Трамп.
Американский президент назвал предстоящее мероприятие в ЮАР "постыдным". Он заявил, что в стране происходит "кровавая расправа" над местным населением, состоящим из потомков белых европейских иммигрантов.
Саммит G20 — это двухдневная встреча глав государств и правительств «Группы двадцати», которая в 2025 году впервые пройдет на африканской земле в Йоханнесбурге . Мероприятие запланировано на 21–23 ноября и пройдет под темой «Солидарность, равенство, устойчивость» . ЮАР будет председательствовать в G20 с 1 декабря 2025 года и намерена использовать этот пост, чтобы вывести в центр глобальной повестки интересы развивающихся стран, в частности вопросы изменения климата, списания долгов и справедливой торговли.
