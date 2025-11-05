Очередной саммит «Большой двадцатки» в Йоханнесбурге пройдет без личного участия ключевых мировых лидеров. Россию вновь представит официальная делегация во главе с опытным переговорщиком Максимом Орешкиным, в то время как Владимир Путин сосредоточится на вопросах национальной безопасности. Аналогичным образом поступил и Дональд Трамп, направивший вместо себя Джей Ди Вэнса. По словам политолога Юрия Самонкина, переговоры по урегулированию украинского конфликта пока не достигли стадии, требующей высшего уровня. Об этом сообщает Общественное телевидение России.

Он добавил, что продолжающаяся эскалация со стороны киевского режима и его сторонников создает сложные условия для диалога, делая преждевременной прямую встречу президентов.

По мнению эксперта, участие российской делегации остается стратегически важным. Оно демонстрирует открытость страны к международному взаимодействию и предоставляет площадку для укрепления экономических связей с растущими экономиками Глобального Юга и другими незападными партнерами. Эксперты не исключают заключения новых выгодных контрактов, особенно со странами Персидского залива и отдельными государствами ЕС, продолжающими наращивать товарооборот с Москвой.

Он резюмировал, что саммит G20 станет для России возможностью не только подтвердить свой статус полноправного участника глобальной экономики, но и продвигать модель многополярного мира, укрепляя сотрудничество с теми, кто разделяет этот подход.

