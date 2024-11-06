Трамп заявил о намерении положить конец войнам, снизить налоги и сократить госдолг США

Республиканец Дональд Трамп выступил в ночь на среду в своем имении Мар-а-Лаго, обращаясь к своим сторонникам и подводя итоги выборов. Он заявил о своем намерении не развязывать войны, а наоборот, положить им конец, а также обещал сократить национальный долг США и снизить налоги, передает РИА Новости.

«На протяжении четырех лет мы не знали никаких войн, за исключением поражения, которое мы нанесли ИГИЛ*. Мы разгромили ИГИЛ* в рекордные сроки, однако не вели никаких войн. Я не собираюсь развязывать войны, я намерен их остановить», — сказал Трамп.

Также он поздравил своего партнера по президентской кампании Джей-Ди Вэнса с успешным избранием на пост вице-президента.

Кроме того, республиканец намерен предложить Илону Маску возглавить новую комиссию по эффективности правительства.

Эта комиссия займется аудитом и реформированием федерального правительства для борьбы с мошенничеством и неэффективностью. Маск уже выразил свою готовность принять это предложение.

Ранее Маск в беседе с журналистом Такером Карлсоном выразил намерение сократить количество федеральных агентств в случае, если он займет должность в американском правительстве.

*Запрещенная в России террористическая организация