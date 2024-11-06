Маск рассказал, что будет делать после победы Трампа

Илон Маск в беседе с журналистом Такером Карлсоном выразил намерение сократить количество федеральных агентств в случае, если он займет должность в американском правительстве благодаря успешной кампании кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа на выборах президента США.

Он подчеркнул, что готов внести свой вклад в оптимизацию работы государственного управления в стране. Маск заявил, что излишнее регулирование является проблемой и что функции ряда агентств зачастую пересекаются. Кроме того, он отметил, что в США постоянно возникают новые ведомства.

На фоне новостей от СМИ о результатах выборов президента в США Илон Маск поделился отфотошопленным изображением, на котором он держит раковину в Овальном кабинете. Это изображение отсылает к событиям 2022 года, когда в свете сообщений о его намерении приобрести Twitter (ныне X) Маск посетил офис социальной сети в Калифорнии и разместил видео, где он заходит в помещение с раковиной в руках.

Кроме того, Маск отметил, что в его социальной сети X наблюдается беспрецедентный трафик в период подсчета голосов на президентских выборах в США.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп был объявлен избранным президентом США.