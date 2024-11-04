ЦИК: Санду побеждает на выборах президента Молдавии после обработки 99% протоколов

К настоящей минуте результат Санду составляет 55,22% голосов. Ее оппонент, бывший генпрокурор Молдавии Александр Стояногло, смог заручиться поддержкой 44,78%.

Примечательно, что после обработки 100% протоколов внутри самой Молдавии Стояногло побеждает, набирая 51,19%. Санду же в своей стране смогла заручиться поддержкой 48,81 процента голосов избирателей. Победу же ей обеспечивают молдавские граждане, голосовавшие за рубежом.

Напомним, Майя Санду является сторонником евроинтеграции и противником сотрудничества с Россией. Александр Стояногло последовательно выступал за выравнивание отношений с Москвой. В ходе прошедшего две недели назад первого тура президентских выборов в Молдавии ни один из кандидатов не смог преодолеть порог в 50% голосов.