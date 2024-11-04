Санду набирает 55,22% после обработки 99,46% протоколов

Действующий молдавский лидер Майя Санду лидирует после подсчета почти всех протоколов голосов избирателей на президентских выборах в Молдавии, свидетельствуют данные местного ЦИК.

Сообщается, что в ходе второго тура глава республики набирает 55,22%, у экс-генпрокурора, кандидата от оппозиции Александра Стояногло — 44,78%. Всего к настоящему времени обработано 99,46% протоколов с избирательных участков.

Примечательно, что после обработки 100 процентов протоколов внутри самой Молдавии Стояногло побеждает, набирая 51,19%, Санду же в своей стране смогла заручиться поддержкой 48,81 процента голосов избирателей. Победу же ей обеспечивают молдавские граждане, голосовавшие за рубежом.

Отметим, что по ходу подсчета голосов Стояногло долго лидировал. Однако к подсчету 90% протоколов, когда поступать стали данные из-за границы, ситуация стала кардинально меняться, и Санду начала постепенно догонять оппонента, а затем и вовсе вышла вперед. Таким образом, можно сказать, что победу последней обеспечила многочисленная молдавская диаспора.