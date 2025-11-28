«Али-Баба ушел, остались разбойники»: Дмитриев отреагировал на отставку Ермака на Украине

Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев образно отреагировал на отставку главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, заявив, что «Али-Баба ушел в отставку», а остались только «40 разбойников». Такую реакцию на данное событие представитель президента опубликовал в своем телеграм-канале «Кирилл Дмитриев».

Отставка одного из самых влиятельных украинских чиновников получила резонансный комментарий из Москвы. Кирилл Дмитриев, занимающий пост спецпредставителя президента России, в своем телеграм-канале провел аналогию между Ермаком и персонажем восточной сказки, намекнув на сохранение коррупционной системы после его ухода.

Решение Зеленского об отставке стало финалом острого политического кризиса. Он разразился после публикации компрометирующих записей, где фигурировал человек с позывным «Али-Баба». На фоне масштабного коррупционного скандала в энергетике, связанного с хищением $100 млн, депутаты заблокировали работу парламента, требуя увольнения Ермака. Обыски в его квартире и офисе поставили точку в этой истории, вынудив президента пойти на кадровые перестановки.

Ранее сообщалось о том, что отставка Ермака может повлиять на международную поддержку Зеленского.