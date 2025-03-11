ВСУ впервые атаковали Москву с помощью дронов UJ-31
ВСУ впервые применили дроны UJ-31 «Злива» для удара по Московской области
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Украинские вооруженные силы впервые задействовали беспилотный летательный аппарат UJ-31 «Злива» для нанесения ударов по Москве и Московской области. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.
Согласно информации, полученной каналом, дрон данного типа был использован в попытке атаковать нефтехранилище «Ока-центр», расположенное в подмосковном Серпухове.
Фрагменты беспилотника упали на территории нефтебазы, а также вблизи Борисовского шоссе. Специалисты по разминированию успешно нейтрализовали взрывное устройство, установленное на БПЛА.
UJ-31 «Злива» способен совершать полет на высоте от 2 м до 2000 м, а его траектория может быть предварительно запрограммирована. В качестве боевой части используется граната от РПГ-7.
ВСУ активно работают над модернизацией этих БПЛА с целью увеличения дальности полета, которая при минимальной нагрузке может достигать 1000 км.
В ходе атаки украинские силы также применили UJ-22 Airborne, которые действовали совместно с UJ-31 «Злива».
Ранее сообщалось, что ВС РФ по итогам операции с газовой трубой освободили промзону Суджи.