ВСУ впервые атаковали Москву с помощью дронов UJ-31

Украинские вооруженные силы впервые задействовали беспилотный летательный аппарат UJ-31 «Злива» для нанесения ударов по Москве и Московской области. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

Согласно информации, полученной каналом, дрон данного типа был использован в попытке атаковать нефтехранилище «Ока-центр», расположенное в подмосковном Серпухове.

Фрагменты беспилотника упали на территории нефтебазы, а также вблизи Борисовского шоссе. Специалисты по разминированию успешно нейтрализовали взрывное устройство, установленное на БПЛА.

UJ-31 «Злива» способен совершать полет на высоте от 2 м до 2000 м, а его траектория может быть предварительно запрограммирована. В качестве боевой части используется граната от РПГ-7.

ВСУ активно работают над модернизацией этих БПЛА с целью увеличения дальности полета, которая при минимальной нагрузке может достигать 1000 км.

В ходе атаки украинские силы также применили UJ-22 Airborne, которые действовали совместно с UJ-31 «Злива».

Ранее сообщалось, что ВС РФ по итогам операции с газовой трубой освободили промзону Суджи.