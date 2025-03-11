В Подмосковье мужчина вышел «поохотиться» на дроны и сбил БПЛА из ружья
Мужчина сбил дрон ВСУ в Подмосковье с помощью охотничьего ружья
Фото: [unsplash.com]
В Подмосковье в ходе утренней дроновой атаки местный житель нейтрализовал беспилотный летательный аппарат с помощью охотничьего ружья. Об этом сообщил телеграм-канал Baza.
По данным канала, инцидент произошел в Каширском районе, дрон упал на открытой местности. 54-летний мужчина, услышав серию взрывов, решил действовать и открыл огонь по дрону из своего охотничьего оружия. В результате его действий БПЛА был сбит.
Ранее сообщалось, что черный беспилотник нашли рядом с жилым домом в подмосковной Черноголовке.