В Подмосковье мужчина вышел «поохотиться» на дроны и сбил БПЛА из ружья

В Подмосковье в ходе утренней дроновой атаки местный житель нейтрализовал беспилотный летательный аппарат с помощью охотничьего ружья. Об этом сообщил телеграм-канал Baza.

По данным канала, инцидент произошел в Каширском районе, дрон упал на открытой местности. 54-летний мужчина, услышав серию взрывов, решил действовать и открыл огонь по дрону из своего охотничьего оружия. В результате его действий БПЛА был сбит.

Ранее сообщалось, что черный беспилотник нашли рядом с жилым домом в подмосковной Черноголовке.