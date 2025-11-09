Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон стремится вернуть страну к эпохе, предшествовавшей реформам Петра I. Об этом 8 ноября сообщил председатель комитета Совета Федерации РФ Григорий Карасин, отметив слова шведского политика о том, что Балтийское море должно принадлежать Швеции и прибалтийским государствам.

Карасин подчеркнул, что премьер-министр Швеции переоценивает свои возможности, стремясь вернуть ситуацию к допетровским временам. Он также резко раскритиковал заявление Кристерссона о необходимости долговременной изоляции России со стороны Швеции и Евросоюза, назвав это обычным политическим хамством.

«Подбирая приличное определение, скажу, что шведский премьер явно зарвался и мечтает вернуть ситуацию к допетровским временам», – написал сенатор в телеграм-канале.

Карасин также упомянул Полтавскую битву и отметил, что нынешние шведские власти явно испытывают недостаток в конфликтах и пытаются спровоцировать Россию.

В завершение он подчеркнул, что Россия "готова поддержать этот курс при необходимости".

