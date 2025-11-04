Во вторник, 4 ноября, посольство выразило МИД Италии протест из-за антироссийской кампании в СМИ после заявления представителя ведомства Марии Захаровой об обрушении башни в Риме, сообщило РИА Новости со ссылкой на дипмиссию.

В заявлении дипмиссии отмечено, что Мария Захарова выразила обеспокоенность из-за недофинансирования сферы культурно-исторического наследия Италии. Поводом стал инцидент с обрушением башни «Torre dei Conti», в результате которого есть пострадавшие и погибший. Мария Захарова высказала мнение, что Италия оказывает финансовую помощь Украине. Средства итальянских налогоплательщиков направлены на поддержку киевского режима, который начал борьбу с русскоязычным населением Донбасса и Новороссии. Власть, как напомнила представитель МИД, была установлена вследствие госпереворота.

«В ходе встречи российской стороной был заявлен решительный протест в связи с развязанной Римом грубой и омерзительной антироссийской кампанией в СМИ», — отмечено в сообщении.

В заявлении дипмиссии указано, что Россия выражает соболезнования в связи с гибелью румынского рабочего и желает скорейшего выздоровления всем, кто пострадал в результате обрушения.

«Внимание собеседников было также обращено на проявленную дипломатическую нетактичность МИД Италии, настоявшего на проведении этой не имевшей никакой срочности встречи именно 4 ноября, когда в России отмечается официальный праздник — День народного единства», — указано в сообщении.

По информации ведомства, итальянская сторона не отреагировала на предложение российского посольства провести рабочую встречу с послом. В запросе содержались вопросы, значимые для развития российско-итальянских отношений.

