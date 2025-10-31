Забыли самураи уроки Халхин-Гола: МИД РФ заявил протест Японии за учения у границ

МИД России выразил решительный протест Японии в связи с масштабными учениями Joint Exercise 2025, которые прошли в опасной близости от российских границ. Об этом сообщает ТАСС.

Российский МИД заявил решительный протест посольству Японии в Москве. Поводом стали масштабные учения Joint Exercise 2025, которые проходили с 20 по 31 октября по всей территории Японии, включая остров Хоккайдо в непосредственной близости от российских дальневосточных рубежей. В дипломатическом ведомстве назвали эти действия провокационными и создающими угрозу безопасности России.

Особую озабоченность Москвы вызвало то, что с японского архипелага до сих пор не вывезена американская батарея ракетного комплекса «Тифон», размещенная до этого в рамках других учений. Этот комплекс способен запускать ракеты средней и меньшей дальности. В связи с сложившейся ситуацией российская сторона зарезервировала за собой право на принятие компенсирующих мер для обеспечения собственной обороноспособности.

