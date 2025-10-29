В Госдуме оценили решение Токио по возобновлению прямого авиасообщения с Россией

Переговоры о возобновлении авиасообщения между Москвой и Токио после трехлетней паузы отражают растущую заинтересованность Японии в сохранении партнерских отношений с Россией. Как отмечает депутат Госдумы Светлана Журова, эта инициатива демонстрирует стремление японской стороны не остаться в стороне от активного переориентирования российского экономического и туристического потоков в азиатском направлении. Об этом сообщает Pravda.Ru.

По ее словам, на фоне успешной диверсификации Россией внешнеэкономических связей японское правительство осознает риски утраты своего влияния и коммерческих выгод. Возобновление авиарейсов становится практическим шагом к укреплению взаимовыгодных контактов, особенно в сфере туризма и делового сотрудничества. Параллельно с обсуждением транспортного сообщения активизировался и дипломатический диалог, в рамках которого японская сторона вновь поднимает вопрос о мирном договоре и спорных территориях.

Парламентарий резюмировала, что перспектива восстановления авиасообщения может стать не только удобным логистическим решением, но и важным инструментом построения доверия между двумя странами. Этот процесс создает основу для постепенной нормализации отношений, где экономическая целесообразность открывает путь к решению более сложных историко-политических вопросов.

Ранее в МИД России заявили, что возобновление авиасообщения с Японией зависит от позиции Токио.