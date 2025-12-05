Швеция приняла решение полностью прекратить финансовую помощь пяти развивающимся странам, включая Танзанию и Зимбабве, чтобы перенаправить эти средства — около $213 млн — на поддержку Украины. Об этом пишет «РБК».

Стокгольм осуществил радикальный пересмотр своих приоритетов в сфере международной помощи. В фокусе внимания шведского правительства теперь находится исключительно поддержка Украины. Для увеличения финансирования Киева кабинет министров принял решение полностью свернуть программы двусторонней помощи для пяти стран-партнеров: Танзании, Мозамбика, Зимбабве, Либерии и Боливии.

В результате этого перераспределения Киев может получить дополнительно порядка $212,55 млн. Общую сумму нового пакета помощи для Украины министр внешней торговли Швеции оценил в $2,2 млрд. Такое решение отражает общий тренд среди некоторых западных доноров, которые под давлением необходимости масштабного финансирования украинского сопротивления вынуждены сокращать другие гуманитарные и долгосрочные программы развития, что вызывает обеспокоенность у международных организаций.

Ранее стало известно о том, что страны G7 и ЕС обсуждают запрет на морские перевозки российской нефти.