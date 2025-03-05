Зеленский через Умерова решил уточнить статус военной помощи Киеву у США

Глава киевского режима Владимир Зеленский поручил министру обороны Украины Рустему Умерову и украинским дипломатам установить контакт с американскими коллегами для получения ясной и официальной информации о статусе военной помощи от США. Об этом Зеленский сообщил в своем видеообращении.

Ранее стало известно, что США приостановили оказание военной помощи Украине. Отмечалось, что это решение обусловлено ожиданием четкой позиции от Киева президентом США Дональдом Трампом относительно готовности к мирным переговорам. Поставки военной помощи были остановлены в 4:30 по мск во вторник, 4 марта.

Кроме того, премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что на границе между Польшей и Украиной прекратилось поступление оружия и боеприпасов от США для украинских вооруженных сил.

«Сегодня у многих один вопрос: что будет дальше с помощью от Америки? Поручил министру обороны Украины, руководителям наших разведок, дипломатам связаться со своими соответчиками в Соединенных Штатах Америки и получить официальную информацию», — заявил Зеленский.

4 марта Зеленский попытался извиниться перед Трампом за недоразумение, произошедшее во время встречи в Белом доме 28 февраля. В ходе этого визита между ними возник словесный конфликт, в результате которого украинского президента настоятельно попросили покинуть Белый дом.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал решение США приостановить поддержку Украины.