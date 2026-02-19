Юрист раскритиковал идею МВД ограничить NFC-переводы 50 тыс. рублей

В МВД России решили ужесточить правила игры для тех, кто хочет снять наличные или расплатиться телефоном: ввести «период охлаждения» при выдаче денег в кассах и ограничить суточные переводы через NFC-технологии суммой в 50 тыс. рублей. Идеи прозвучали на форуме «Кибербезопасность в финансах», и формально они направлены на борьбу с мошенниками, которые вынуждают жертв снимать крупные суммы и передавать курьерам или переводить средства через бесконтактную оплату. Однако юрист Александр Хаминский в беседе с Общественной Службой Новостей объяснил : с 1 сентября в России полноценно работает закон, который обязывает банки блокировать подозрительные снятия наличных через банкоматы на двое суток, если система видит признаки мошенничества.

По его словам, тот же закон ограничивает выдачу 50 тыс. рублей в день при наличии угрозы. Но механизм включается только при подозрениях. МВД же хочет тормозить выдачу денег даже тогда, когда гражданин пришел в кассу осознанно и по своей воле. На практике это приведет к тому, что банки начнут отказывать всем подряд, ссылаясь на размытые критерии «периода охлаждения», а людям придется ходить по кругу и нервничать.

Юрист отметил, что отдельный нонсенс — термин «NFC-переводы»: такого понятия в финансовых документах просто нет. NFC — это протокол бесконтактной связи, с помощью которого телефон или карта общаются с терминалом. Ограничивать «переводы через NFC» — все равно что запрещать «переводы через Bluetooth».

По его мнению, бороться с мошенничеством нужно, но не плодить непрофессиональные запреты. Так, прежде чем вводить такие нормы, необходимо собрать межведомственную группу с участием реальных специалистов по межбанковским расчетам. Иначе вместо защиты граждан получится лишь массовое раздражение и хаос на кассах.

