Деньги станут под запретом: МВД готовит сюрприз для всех владельцев карт

Министерство внутренних дел России выступило с инициативой, которая может изменить привычные правила работы с деньгами. Об этом пишет ТАСС.

Ведомство предлагает ограничить снятие наличных через кассы, а также ввести лимиты на переводы с использованием технологии NFC. Об этом стало известно на форуме «Кибербезопасность в финансах», где выступил замглавы МВД Андрей Храпов.

По его словам, необходимо рассмотреть введение так называемого периода охлаждения для тех, кто хочет снять крупную сумму в кассе. Кроме того, чиновник предложил установить дневной лимит на NFC-переводы в размере 50 тысяч рублей. Храпов пояснил, что сейчас мошенники активно пользуются отсутствием таких ограничений. Жертвы под диктовку злоумышленников идут в банк, снимают деньги и через курьеров или с помощью бесконтактной технологии мгновенно отправляют их на счета дропперов.

Замглавы ведомства отметил, что услуги дропперов постоянно меняются, но проблема остается острой. Сейчас закон не предусматривает ни паузы при выдаче крупных сумм, ни лимитов на снятие.