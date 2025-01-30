На месте авиакатастрофы в Вашингтоне извлекли тела более 30 погибших

Более 30 тел погибших извлекли спасатели на месте крушения лайнера и военного вертолета под Вашингтоном, сообщил телеканал NBC со ссылкой на источники.

По информации телеканала, все жертвы крушения были найдены в реке Потомак, куда упали обломки Bombardier CRJ700 и вертолета Black Hawk. Сообщается, что спасательные команды столкнулись с трудностями из-за сильного течения в реке и сложных погодных условий.

Ранее издание BNO News сообщало, что по меньшей мере 19 тел найдены на месте катастрофы.

Напомним, трагедия произошла в четверг, 30 января. На борту лайнера находились 64 человека, в том числе четыре члена экипажа. На вертолете летели трое американских военнослужащих. Что точно стало причиной катастрофы, пока не известно.

Как сообщил SHOT, в Вашингтоне задержали авиадиспетчера, который вел пассажирский самолет и вертолет, столкнувшиеся друг с другом. Именно его ошибка является одной из наиболее вероятных версий причины случившегося.

Об инциденте проинформирован президент США Дональд Трамп, который выразил соболезнования родным и близким погибших.

В Кремле подтвердили, что на борту лайнера находились граждане России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил соболезнования в связи с трагедией.

Ранее телеканал CBS сообщил, что в реке Потомак водолазы нашли «черный ящик» упавшего у Вашингтона самолета.