В реке Потомак нашли «черный ящик» упавшего у Вашингтона самолета
CBS: водолазы нашли «черный ящик» упавшего у Вашингтона самолета
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Группа водолазов нашла «черный ящик» упавшего возле аэропорта Р. Рейгана лайнера Bombardier CRJ700, сообщил телеканал CBS.
Пока представители власти не подтвердили, является ли данный ящик бортовым самописцем, фиксирующим параметры полета, или устройством для хранения данных о производительности.
Отмечается, что во время погружения в реку Потомак водолазы также смогли проникнуть в кабину самолета, где обнаружили личный багаж погибших. Уточняется, что сильное течение реки вымыло обломки и тела с места крушения.
В Международном союзе конькобежцев (ISU) сообщили, что глубоко потрясены крушением пассажирского самолета, на борту которого находились российские и американские фигуристы и их тренеры.
По данным Channel2 NOW, на борту упавшего самолета находились восемь фигуристов — Спенсер Лейн, Джинна Хан, Франко Апарисио, Эверли и Алидия Ливингстоны, Шон Кей, Анджела Янг и Эдвард Чжо.
Авиакатастрофа произошла в четверг, 30 января, недалеко от Вашингтона. В небе столкнулись два воздушных судна — лайнер, принадлежащий компании American Airlines, и вертолет армии США. На борту пассажирского самолета находились 64 человек. В вертолете были трое военных.
Официальная причина крушения воздушных суден пока не установлена. Как ранее сообщил телеграм-канал SHOT, возможная причина трагедии заключается в ошибке диспетчеров.
Ранее CNN опубликовал переговоры диспетчеров вертолета перед столкновением с самолетом в США.