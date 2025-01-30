В реке Потомак нашли «черный ящик» упавшего у Вашингтона самолета

Пока представители власти не подтвердили, является ли данный ящик бортовым самописцем, фиксирующим параметры полета, или устройством для хранения данных о производительности.

Отмечается, что во время погружения в реку Потомак водолазы также смогли проникнуть в кабину самолета, где обнаружили личный багаж погибших. Уточняется, что сильное течение реки вымыло обломки и тела с места крушения.

В Международном союзе конькобежцев (ISU) сообщили, что глубоко потрясены крушением пассажирского самолета, на борту которого находились российские и американские фигуристы и их тренеры.

По данным Channel2 NOW, на борту упавшего самолета находились восемь фигуристов — Спенсер Лейн, Джинна Хан, Франко Апарисио, Эверли и Алидия Ливингстоны, Шон Кей, Анджела Янг и Эдвард Чжо.

Авиакатастрофа произошла в четверг, 30 января, недалеко от Вашингтона. В небе столкнулись два воздушных судна — лайнер, принадлежащий компании American Airlines, и вертолет армии США. На борту пассажирского самолета находились 64 человек. В вертолете были трое военных.

Официальная причина крушения воздушных суден пока не установлена. Как ранее сообщил телеграм-канал SHOT, возможная причина трагедии заключается в ошибке диспетчеров.

Ранее CNN опубликовал переговоры диспетчеров вертолета перед столкновением с самолетом в США.