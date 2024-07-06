Politico: авиабомбы ВС РФ уничтожили позиции ВСУ в Часовом Яре
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Воздушные удары российской Армии, наносимые при помощи планирующих авиабомб сделали позиции украинских ВС в районе Новый города Часов Яр абсолютно непригодными для дальнейшей обороны противника. Соответствующее заявление сделали представители 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ, их слова передает американское издание Politico.
Согласно информации журналистов, украинские ВС были вынуждены отступить на другой берег канала на окраине Часов Яра из-за ударов российской стороны. По словам украинских военнослужащих, их прежние позиции потеряли какую-либо оборонительную пригодность после «сокрушительных ударов» ВС РФ авиабомбами.
Ранее канал WarGonzo сообщил о том, что боец ВС РФ уничтожил вражескую позицию при помощи противотанковой мины.