Воздушные удары российской Армии, наносимые при помощи планирующих авиабомб сделали позиции украинских ВС в районе Новый города Часов Яр абсолютно непригодными для дальнейшей обороны противника. Соответствующее заявление сделали представители 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ, их слова передает американское издание Politico .

Согласно информации журналистов, украинские ВС были вынуждены отступить на другой берег канала на окраине Часов Яра из-за ударов российской стороны. По словам украинских военнослужащих, их прежние позиции потеряли какую-либо оборонительную пригодность после «сокрушительных ударов» ВС РФ авиабомбами.

Ранее канал WarGonzo сообщил о том, что боец ВС РФ уничтожил вражескую позицию при помощи противотанковой мины.