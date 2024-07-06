WarGonzo: боец ВС РФ уничтожил позицию ВСУ противотанковой миной

Боец российских ВС собственными силами уничтожил позицию ВСУ в поселке Нью-Йорк в ДНР, воспользовавшись лишь одной противотанковой миной. Видеоматериал с подвигом отечественного военнослужащего, снятый военкором Семеном Пеговым, разместил канал WarGonzo .

На видео, снятом с БПЛА, запечатлено, как российский штурмовик подкрадывается к окну дома, в котором заняли позиции противники. Подобравшись к ВСУ, боец ВС РФ забросил внутрь противотанковую мину. Через несколько секунд на видео видно взрыв, разрушивший строение и ликвидировавший вражеских бойцов.

Сообщается также, что сам военнослужащий смог пережить взрыв, но получил контузию.

Ранее британский эксперт заявил о серьезной опасности у ВСУ возле Красногоровки.