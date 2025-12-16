Повреждены грудь и позвоночник: в Санкт-Петербурге мужчина прокатился на ватрушке и попал в реанимацию

В Санкт-Петербурге мужчина стал пациентом Елизаветинской больницы после того, как прокатился на ватрушке. Его пришлось поместить в реанимацию. Об этом сообщило издание «78.ру».

Издание сослалось на информацию, полученную от больничной пресс-службы. Мужчина после катания на ватрушке стал 100-тысячным пациентом этого медицинского заведения. У него зафиксирована тяжелая сочетанная травма с повреждениями грудной клетки и позвоночника. Его пришлось поместить в реанимационную палату, теперь медики борются за жизнь пострадавшего.

Журналистам сообщили, что традиционно травмы после катания на ватрушках являются одними из самых тяжелых, они обычно такие же серьезные, как при ДТП. Является распространенным, что после подобного развлечения люди остаются инвалидами.

