Российская туристка ранена в перестрелке в Турции: нападавшие стреляли с мотоцикла

Видеозапись зафиксировала момент нападения на российскую туристку в Турции. Инцидент произошел, когда двое неизвестных на мотоцикле открыли огонь на улице, сообщил телеграм-канал SHOT.

На видеозаписи видно, как мотоциклисты проезжают мимо и стреляют в направлении прохожих. Женщины, оказавшиеся рядом, в панике приседают, стараясь избежать попадания пуль. Пострадавшая россиянка Татьяна Шиллер была оперативно доставлена в медицинское учреждение.

После инцидента полиция задержала восемь человек. По предварительной информации, причиной стрельбы стала кровная месть, связанная с конфликтом из-за земли между двумя семьями, который ранее перерос в вооруженное столкновение.

Россиянка стала случайной жертвой перестрелки, получив ранение в ногу. В ходе обысков у задержанных были конфискованы два огнестрельных оружия, боеприпасы, наркотики, мотоцикл, а также бронированный автомобиль.

