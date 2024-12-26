В России могут начать штрафовать за использование VPN

В России могут ввести административную ответственность за использование сервисов VPN. Об этом заявил источник порталу Hi-Tech Mail.

Журналистам рассказали, что в РФ могут ввести административные штрафы за использование способов обхода блокировок. Подобные наказания будут похожи на те штрафы, которые приходят на Госуслуги за нарушение правил дорожного движения. Суммы будут небольшими, но регулярными, и это станет своеобразной платой за выход в зарубежный сегмент Сети.

В то же время Юрий Гизатуллин, основатель IT-компании TIQUM, сообщил, что подобный шаг со стороны Роскомнадзора маловероятен.

«Технически это возможно, но с оговорками. Точное полномасштабное отслеживание каждого пользователя потребует гигантских ресурсов и побуждает население задуматься о вопросах конфиденциальности и прав», — указал он.

По его мнению, определить, законно либо незаконно используется VPN, практически нереально. Подобные соединения часто используют не для обхода блоков, а для большей безопасности. Даже если такие штрафы введут, они не будут применяться массово, а только в виде демонстративных карательных акций.

Ранее меры к сокращению использования VPN принял сервис YouTube. Он начал рассылать российским пользователям просьбы удалить контент, который рассказывает о способах обхода блокировок. Если же блогер самостоятельно не удаляет такую информацию, то ее могут заблокировать принудительно.