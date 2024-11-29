YouTube попросил российских пользователей удалить видео про VPN

Администрация видеохостинга YouTube обратилась с просьбой к российским блогерам. Их попросили удалить все видео, в которых рассказывается о способах использования VPN для обхода каких-либо ограничений. Об этом сообщил РБК.

Видеохостинг стал рассылать уведомления своим пользователям, что тем стоит удалить со своих страниц видеоролики, в которых популяризуют сервисы VPN. Подобные видео противоречат требованиям Роскомнадзора, а конкретно закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Если же блогер самостоятельно не удалит такие видео, то подобный контент могут заблокировать.

В Роскомнадзоре дали подтверждение тому, что они потребовали от YouTube удалить материалы, которые популяризуют VPN.

«К настоящему моменту со стороны администрации YouTube не исполнены требования по удалению более 300 материалов, популяризующих использование VPN-сервисов и других программ для обхода блокировок доступа к противоправному в России контенту», — указали в данном ведомстве.

Ранее представитель Кремля объяснил проблемы, которые возникли у YouTube в России. По мнению Дмитрия Пескова, эта компания не выполняет российское законодательство и не хочет модернизировать свое оборудование. Именно поэтому работа сервиса в РФ столкнулась со сложностями.