Заболеваемость гриппом в Петербурге резко выросла

По данным Роспотребнадзора, заболеваемость гриппом и ОРВИ в Петербурге за неделю выросла на 86,3%. При этом эпидемиологический порог пока не превышен. Об этом сообщает MK.RU.

Резкий всплеск заболеваемости гриппом и ОРВИ зафиксирован в Санкт-Петербурге на 37-й неделе года. Рост составил более 86% по сравнению с предыдущим периодом. Основными возбудителями стали вирусы парагриппа, аденовирусы, риновирусы и коронавирус SARS-CoV-2.

Несмотря на значительный рост, уровень распространения инфекций остается ниже эпидемиологического порога. В Ленинградской области прирост заболеваемости оказался ниже — 31%. К середине сентября в Петербурге прививки от гриппа сделали 584 тысячи человек, включая 204 тысячи детей. Это составляет около 10,5% от общего населения города. Лидером по охвату вакцинацией стал Курортный район, где привились почти 17% жителей.

Ранее Роспотребнадзор разработал 124 быстрых теста на инфекции.