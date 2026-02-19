Охота на одиноких: Как мошенники превращают мечту о любви в долговую яму

В России зафиксирована новая волна мошенничества: злоумышленники создают иллюзию работы профессиональных агентств знакомств, чтобы похитить деньги и личные данные граждан. Об этом сообщает РИА Новости.

Мошенники звонят по случайным номерам, представляясь сотрудниками службы поиска партнеров, и выявляют тех, кто заинтересован в отношениях. «Консультанты» проводят подробные опросы о социальном статусе и параметрах идеального партнера, имитируя серьезный подход. Жертве предлагают оплатить «вступительный взнос» и присылают фишинговую ссылку. После перехода по ней преступники получают доступ к банковским картам и паролям пользователя.

Эксперты предупреждают: поэтапная обработка позволяет мошенникам усыпить бдительность даже осторожных людей. Помните, что настоящие агентства не требуют передачи секретных кодов и паролей по телефону.

