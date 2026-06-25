Алкотестер с усами: кот устроил проверку шипением пьяным посетителям магазина в Одинцове
REGIONS: кот-охранник из Одинцова шипит на пьяных покупателей в супермаркете
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов]
В подмосковном Одинцове домашний кот освоил востребованную профессию — он устроился неофициальным охранником в сетевой супермаркет, пишет REGIONS. Хвостатый сотрудник дежурит на входе, оценивающе разглядывает покупателей и безошибочно вычисляет нетрезвых посетителей, предупреждая персонал характерным шипением.
Видеоролик с пушистым стражем, деловито сидящим при входе, появился в телеграм-канале «Одинцово Онлайн». Как выяснилось, кот вовсе не бездомный — у него есть хозяйка, которая живет неподалеку и часто заходит в этот магазин за покупками. Но сам питомец настолько полюбил атмосферу торговой точки, что стал навещать ее ежедневно, словно выходя на службу. В супермаркете необычного визитера уже признали неофициальным членом коллектива.
Сотрудники магазина отмечают уникальный талант хвостатого охранника: он безошибочно вычисляет нетрезвых клиентов. Если мимо проходит человек с запахом алкоголя, кот мгновенно вскакивает и начинает предупреждающе шипеть. Для персонала это отличный сигнал — они заранее понимают, что с таким посетителем нужно быть внимательнее.
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