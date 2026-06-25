Алкотестер с усами: кот устроил проверку шипением пьяным посетителям магазина в Одинцове

Видеоролик с пушистым стражем, деловито сидящим при входе, появился в телеграм-канале «Одинцово Онлайн». Как выяснилось, кот вовсе не бездомный — у него есть хозяйка, которая живет неподалеку и часто заходит в этот магазин за покупками. Но сам питомец настолько полюбил атмосферу торговой точки, что стал навещать ее ежедневно, словно выходя на службу. В супермаркете необычного визитера уже признали неофициальным членом коллектива.

Сотрудники магазина отмечают уникальный талант хвостатого охранника: он безошибочно вычисляет нетрезвых клиентов. Если мимо проходит человек с запахом алкоголя, кот мгновенно вскакивает и начинает предупреждающе шипеть. Для персонала это отличный сигнал — они заранее понимают, что с таким посетителем нужно быть внимательнее.

Четвероногие кадры набирают популярность и в других городах Подмосковья. В звенигородской пожарной части № 318 с 2021 года несет службу кот Балоша. А в Орехово-Зуеве кота Пепу назначили директором по свежести — ему даже купили галстук, и теперь он носит гордое звание главного смотрителя за качеством продуктов.