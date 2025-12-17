БДСМ-игры 69-летнего москвича закончились в реанимации

Медицинский случай, который больше похож на сюжет остросюжетного сериала, произошел в одной из московских больниц. К врачам в экстренном порядке доставили 69-летнего мужчину в сопровождении молодой женщины, которая оказалась его напарницей по БДСМ-развлечениям. Об этом со ссылкой на Baza пишет «Газета.ру» .

Как выяснилось, причиной вызова скорой стал острый инфаркт миокарда, который случился у пенсионера в самый неподходящий момент – во время интимной близости с элементами БДСМ. По данным канала, именно во время соития у мужчины резко сдавило в груди, подскочило артериальное давление, а острая боль стала отдавать в левую руку, шею и спину – классические симптомы сердечного приступа.

При осмотре медики обратили внимание на характерные следы на запястьях пациента, похожие на те, что остаются от наручников или веревок. Это наблюдение подтвердило необычные обстоятельства случившегося.

Состояние пациента врачам удалось стабилизировать, сейчас он находится под постоянным наблюдением кардиологов.

Тем временем специалисты напомнили: экстремальные физические и эмоциональные нагрузки, к которым относится и БДСМ-практика, могут представлять серьезную опасность для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и другими предпосылками осложнений на сердце.

