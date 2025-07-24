Эскортница БДСМ раскрыла самое популярное стоп-слово у россиян

Ко Дню БДСМ, который отмечается 24 июля, актриса для взрослых и эскортница Полина Vogue раскрыла Life.ru любопытные детали о предпочтениях россиян в интимных практиках.

По наблюдениям актрисы взрослого жанра, самым популярным стоп-словом россиян стало «красный» (или «red») — влияние голливудских фильмов на эту тему оказалось решающим. По ее словам, традиционные возгласы вроде «хватит» или «больно» часто дают обратный эффект — они могут только усилить возбуждение партнера. По этой причине лучше выбирать более неочевидные фразы и слова, которые точно не спутают с провокацией во время постельных игрищ.

«В моей практике был очень смешной случай: мы придумали с партнером стоп-слово «гречка». И в некоторые моменты, когда мы заигрывались, можно было уже целую кашу сварить, он не останавливался», — поделилась актриса.

Актриса также обращает внимание на важность предварительного обсуждения и правил перед началом любых экспериментов. Есть базовые правила БДСМ: безопасный, разумный, согласованный (safe, sane, consensual), и во избежание травм и нарушения личных границ, важно их соблюдать.

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