Бусаргин: ВСУ атаковали Саратов, предварительно пострадал человек
При атаке украинского БПЛА на Саратов пострадал человек
В Саратове после сообщения об угрозе беспилотников есть повреждения в жилом секторе и пострадал один человек, сообщил губернатор области Роман Бусаргин.
Перед этим в ночь на субботу, 8 ноября, в Саратовской области была объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов.
«Есть повреждения в жилом секторе в Саратове. Предварительно пострадал один человек. На месте работают все необходимые экстренные службы», — написал Бусаргин в своем Телеграм-канале.
