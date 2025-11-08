Бусаргин: ВСУ атаковали Саратов, предварительно пострадал человек

При атаке украинского БПЛА на Саратов пострадал человек

Фото: [Врач скорой помощи в Дубне/Медиасток.рф]

В Саратове после сообщения об угрозе беспилотников есть повреждения в жилом секторе и пострадал один человек, сообщил губернатор области Роман Бусаргин.

Перед этим в ночь на субботу, 8 ноября, в Саратовской области была объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов.

«Есть повреждения в жилом секторе в Саратове. Предварительно пострадал один человек. На месте работают все необходимые экстренные службы», — написал Бусаргин в своем Телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что боец ВС РФ  откопал  сослуживца, заваленного землей после атаки дрона ВСУ.

