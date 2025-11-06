Боец с позывным Динар рассказал RT, как чудом избежал гибели от украинского дрона

Боец с позывным Динар в интервью RT сообщил, что ему чудом удалось выжить при атаке украинского беспилотника, а его сослуживцу пришлось принять срочные меры для его спасения.

По словам военного, он сумел избежать прямого попадания благодаря быстрой реакции.

«Я рванул мимо, а как только дрон пикировать начал, резко развернулся — и только тогда внутрь. Успел. Боеприпас неподалеку взорвался, меня завалило тогда, но напарник откопал», — поделился подробностями Динар.

Собеседник издания также отметил, что угроза со стороны беспилотников носит постоянный характер и представляет опасность не только для военных. По его словам, украинские дроны «не щадят мирных жителей», в связи с чем российские подразделения стараются проводить эвакуацию гражданского населения в периоды плохой видимости — во время дождя и тумана, — чтобы минимизировать риск атак.

Ранее сообщалось, что военные группировки «Центр» вывели мирных жителей из-под обстрелов в Донбассе.