Бывшая жена Старовойта с дочерьми приехала на церемонию прощания с ним

Бывшая супруга экс-министра транспорта и экс-главы Курской области Романа Старовойта Светлана вместе с двумя дочерьми приехала проститься с покойным. Фотографии с церемонии опубликовал телеграм-канал SHOT. На них видно, что мать и девочки, которым сейчас 15 и 18 лет, сидят у гроба, который оставили открытым.

Напомним, что 7 июля тело Старовойта с огнестрельным ранением нашли на парковке парка в Одинцово. По предварительным данным, он свел счеты с жизнью.

С женой Светланой он развелся в 2021 году. В браке у них родились две девочки. Полина, молодая спутница экс-главы Минтранса, которая первой узнала о его гибели, на похоронах замечена не была.

Среди простившихся с бывшим чиновником — новый глава Минтранса Андрей Никитин, министр цифрового развития Максут Шадаев, министр экономического развития Максим Решетников, руководитель Минпромторга Антон Алиханов, министр сельского хозяйства Оксана Лут, а также вице-премьеры Александр Новак и Марат Хуснуллин.

Церемония прощания проходит в морге Центральной клинической больницы (ЦРБ) № 1 Управделами президента РФ в Москве. Похороны состоятся 11 июля на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге.

Ранее сообщалось, что возлюбленной Романа Старовойта пришлось съехать из их дома в Подмосковье.