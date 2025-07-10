Возлюбленной Старовойта пришлось съехать из их дома в Подмосковье

Возлюбленная бывшего министра транспорта России и экс-губернатора Курской области Романа Старовойта Полина вынужденно съехала из их дома в Московской области, пишет Mash.

По информации источника, девушка проводит все дни после смерти чиновника в гостинице, поскольку вся его недвижимость опечатана.

Изначально Полина планировала переехать к матери в квартиру на Патриарших прудах, но и она оказалось опечатана. Стоит отметить, что жителей Курска удивила информация о том, что мать девушки владеет квартирой в элитном районе Москвы. По их словам, женщина раньше работала на центральном рынке города, где торговала вещами.

Сама Полина в разговоре с близкими людьми уверяет, что не имела доступа к деньгам Старовойта и не знала о его возможных финансовых махинациях.

Сейчас возлюбленная бывшего главы Минтранса страдает от бессонницы и сильно переживает из-за того, что ее могут исключить из ординатуры в Московском научно-исследовательском онкологическом институте им. П. А. Герцена (НИИ Герцена), где она учится на ортопеда.

По информации телеграм-канала, Полина также рассказывала друзьям, что мечтает вернуться в родной Курск, однако ей якобы дали понять, что это небезопасно.

По рассказам земляков Полины, девушка с детства участвовала в модельных кастингах. В 12 лет она стала вице-мисс конкурса «Маленькая супермодель Курска» и выступила от региона на «Маленькой супермодели мира» в Греции.

Впервые со Старовойтом она познакомилась в 2021 году, а через год получила от него в подарок черный KIA K5. В своем закрытом аккаунте в социальной сети Полина публиковала фотографии из бывшей резиденции Старовойта в Дурнево Курской области и снимки с его собакой. Сейчас связи с девушкой нет — ее телефон выключен.

Ранее ТАСС сообщил, что экс-министра транспорта России Романа Старовойта похоронят в Санкт-Петербурге на Смоленском кладбище 11 июля.