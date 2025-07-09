Стало известно, где похоронят экс-министра транспорта России Старовойта

Бывшего министра транспорта РФ Романа Старовойта похоронят в Санкт-Петербурге в пятницу, 11 июля. Об этом стало известно ТАСС.

Источник во властных структурах сообщил, что чиновник будет похоронен на Смоленском кладбище. О времени погребения не сообщается.

Ранее ТАСС сообщил, что прощание с бывшим главой Минтранса РФ Старовойтом пройдет в четверг, 10 июля в Центральной клинической базе (ЦКБ) в Москве. Траурная церемония начнется в 9:00 мск и продлится до 11:00.

Тело Старовойта было обнаружено в понедельник, 7 июля, в парке им. Малевича в Одинцово с огнестрельным ранением. По предварительной версии, чиновник свел счеты с жизнью. Это произошло спустя несколько часов после того, как президент РФ Владимир Путин подписал указ о его отставке.

Ранее РИА Новости раскрыло, что случилось с квартирой экс-министра транспорта Романа Старовойта в Санкт-Петербурге.