Экс-министра транспорта Старовойта нашли мертвым в Одинцово

В Одинцово обнаружен мертвым бывший глава Минтранса России Роман Старовойт. Об этом 7 июля проинформировал источник «Известий».

Недавно президент России Владимир Путин отстранил его от занимаемой должности министра. Старовойт был назначен руководителем ведомства в мае 2024 года. До этого он являлся губернатором Курской области.

Старовойту было 53 года. Он был назначен на должность главы Минтранса 14 мая 2024 года. Политик также являлся с 21 декабря 2020 года членом президиума Государственного совета РФ.

Ранее Путин назначил Андрея Никитина исполняющим обязанности главы Минтранса РФ.