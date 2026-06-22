Найти на улице, в парке или на пляже потерянный нательный крестик — ситуация не такая уж редкая. Однако многие предпочитают пройти мимо, боясь «подхватить» чужие болезни или грехи. Как правильно поступить в подобной ситуации и что делать со случайной находкой, корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» рассказал настоятель Храма святого князя Владимира в Новогирееве протоиерей Алексей Батаногов.

По словам священника, вопрос о найденных крестиках задают довольно часто. Главная проблема кроется в укоренившихся в обществе предрассудках. Люди порой боятся не только забрать находку, но и просто наклониться, чтобы поднять ее.

«К сожалению, такое встречается нередко: люди боятся поднять крестик с земли, якобы на них перейдут чужие грехи или чужой тяжелый крест ляжет на плечи. Конечно, это абсолютно неправильно. Не надо поддаваться суеверным страхам!» — отметил отец Алексей.

Он подчеркнул: если крестик лежит на земле, его следует обязательно поднять. Главная и единственная причина проста и благородна — чтобы святыня не была попираема ногами.

Следующий шаг — по возможности попытаться найти владельца. Может быть, человек потерял вещь совсем недавно и находится где-то рядом.

«Если владелец не нашелся, крестик можно забрать домой и впоследствии благоразумно им распорядиться. Возможно, он кому-то понадобится, и тогда его можно использовать, не страшась суеверных предрассудков. Крестик можно освятить. Также его можно принести в храм. Красивый крест из драгоценного металла могут использовать для украшения иконы или иным достойным образом», — объяснил священник.

В заключение он посоветовал не бояться Креста и не поддаваться суеверным предрассудкам и страхам.

Ранее сообщалось, что делать с жуткими находками на могилах.