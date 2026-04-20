Записки, свечи и ритуалы: священник рассказал, что делать с жуткими находками на могилах

В Кузбассе жители все чаще стали находить на могилах родственников странные предметы. Свечи, записки, маленькие крестики и другие вещи, напоминающие ритуальные, вызывают у людей тревогу, а иногда и настоящий ужас. Что делать с такими находками и стоит ли их бояться — ответ нашелся в Кемеровской епархии, передает VSE42.Ru .

За разъяснением обратились к помощнику Епархиального архиерея по вопросам церковного служения, священнику Вячеславу Ланскому. Батюшка призвал кузбассовцев не поддаваться панике, а вспомнить основы веры.

По словам священника, в таких ситуациях важно помнить, Кто является Источником бытия. Тот, кто Своим Крестом и Воскресением победил саму смерть и дал человечеству рецепт настоящего счастья, не оставит своих верующих в беде.

Вячеслав Ланской подчеркнул: подобные находки не должны вызывать страха. Самое правильное, что можно с ними сделать, — просто уничтожить. Сжечь самостоятельно или отнести в храм, где с ними поступят по церковным правилам.

Главное, на чем акцентировал внимание священник, — это внутреннее спокойствие. Бояться не стоит. Важно хранить в сердце подлинную веру, которая не разрушает, а созидает и укрепляет. Именно вера, по словам батюшки, является лучшей защитой от любых странных ритуалов и непонятных предметов, которые могут встретиться на кладбищенской прогулке.

