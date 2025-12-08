Депутат Чернышов предложил выплачивать 13-ю зарплату медикам и педагогам

Вице-спикер Государственной Думы от ЛДПР Борис Чернышов выступил с предложением о ежегодной выплате 13-й зарплаты медицинским и педагогическим работникам государственных и муниципальных учреждений. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на обращение Чернышова к главе Минтруда Антону Котякову.

В документе предлагается принять меры для укрепления кадрового состава, повышения престижа профессий в сфере образования и здравоохранения, а также улучшения социальной защищенности их работников.

Согласно предложению, выплата должна производиться по итогам календарного года за счет средств бюджета, а критерием для получения является выполнение трудовых обязанностей и отсутствие дисциплинарных взысканий, уточнил Чернышов.

«Данная мера не только окажет поддержку специалистам и будет способствовать закреплению кадров на местах, но и поможет достижению стратегических государственных задач: притоку молодежи в профессии, системному укреплению кадрового суверенитета и повышению качества жизни всех граждан», — считает вице-спикер Госдумы.

Ранее депутаты Государственной думы РФ предложили повысить минимальный размер пенсии до 50 тыс. рублей.