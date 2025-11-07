Директор департамента Минпромторга Кузнецов задержан в Москве

«В ответ на Ваш запрос о задержании Михаила Кузнецова, директора департамента машиностроения для ТЭК Минпромторга России, сообщаем, что в настоящее время Минпромторг России находится в тесном взаимодействии со следственными органами», – заявили в Минпромторге страны.