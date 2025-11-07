Директор департамента Минпромторга Кузнецов задержан в Москве
Фото: [Мужчина в наручниках/Медиасток.рф]
В Москве задержан Михаил Кузнецов, возглавляющий департамент машиностроения топливно-энергетического комплекса (ТЭК) Министерства промышленности и торговли России. Об этом 7 ноября передает телеканал РЕН ТВ, ссылаясь на информацию от ведомства.
В Минпромторге заявили, что оказывают все необходимое содействие следственным органам после задержания Кузнецова.
«В ответ на Ваш запрос о задержании Михаила Кузнецова, директора департамента машиностроения для ТЭК Минпромторга России, сообщаем, что в настоящее время Минпромторг России находится в тесном взаимодействии со следственными органами», – заявили в Минпромторге страны.
В связи с чем связано задержание чиновника такого уровня не уточняется.