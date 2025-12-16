Долгожданный мост обернулся кошмаром для автомобилистов российского города

Масштабное открытие четвертого моста через Обь в Новосибирске, призванное стать транспортным прорывом, обернулось для тысяч автомобилистов утренним кошмаром, пишет «Om1 Новосибирск» .

Несмотря на торжественный запуск движения в ночь на 15 декабря и многообещающие характеристики — шестиполосная магистраль без светофоров, рассчитанная на 70 тысяч машин в сутки, — уже в первые часы работы на подходах к новой переправе образовались многокилометровые заторы. Горожане, ожидавшие разгрузки дорог, столкнулись с обратным эффектом и выплеснули разочарование в соцсетях и навигационных сервисах.

Ключевая претензия, озвученная как рядовыми водителями, так и экспертами, — дисбаланс между мощностью самого моста и пропускной способностью прилегающей уличной сети. Жители указали на пробку на площади Труда, а архитектор Игорь Поповский в диалоге с горожанами раскритиковал планировку, в частности, спорные развороты на Ипподромской магистрали.

«У нас городская традиция такая ничего до конца не достраивать. Бугринский мост недостроенный сколько стоит уже? В итоге все мосты упираются в дорожную сеть, которую никто не модернизирует», — делится мнением один из сибиряков.

Поповский также указал на системную проблему: по его словам, важные съезды были заблокированы на этапе проектирования, а сам мост, построенный по концессии без участия городского бюджета, оказался самым неудачным в истории города с точки зрения организации.

