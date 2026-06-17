Дом-гриб и баня-хоббит за 8 тысяч: где в Подмосковье живут как в сказке

В 15 километрах от МКАД, в подмосковных Электроуглях, появился объект, который сложно назвать просто дачей. Двухэтажный дом в форме гигантского гриба, баня-хоббит на берегу пруда и беседка-пенек с мангалом — такой набор за 8 тысяч рублей в сутки привлекает семьи с детьми и всех, кто устал от стандартных гостиниц. Корреспондент REGIONS выяснил, почему сказочные глэмпинги становятся трендом Подмосковья и сколько стоят самые необычные варианты.

Домик-гриб: внутри сказка, снаружи — лес

В Электроуглях, всего в 15 км от Москвы, сдается в аренду дом, который трудно не заметить. Двухэтажный объект площадью 80 квадратных метров выполнен в форме гигантского гриба и рассчитан на комфортное проживание двух взрослых или семьи с детьми. Участок в 8 соток огорожен, внутри — все для круглогодичного отдыха: теплые полы, стены толщиной 20 см, душ, туалет, чайник, холодильник и бытовая техника.

На территории базы отдыха расположена беседка в форме пенька с мангалом и лавками. Зимой гости катаются на лыжах и занимаются подледной рыбалкой на соседнем пруду, летом — собирают грибы в лесу.

Гости в отзывах отмечают доброжелательный прием и наличие всего необходимого для отдыха. Один из арендаторов по имени Алексей рассказал, что особенно впечатлила баня, выполненная в виде отдельного домика хоббита, расположенного через водоем. Внутри бани — стол, лавки, душ, туалет и холодильник.

Другой гость, Любовь, оставившая отзыв о проживании, сообщила, что отлично провела выходные с семьей, дети были в восторге от домика, а батут стал приятным бонусом.

«Отдыхали всей семьей. Встретили нас очень доброжелательно. Домик очень интересный. Есть все необходимое. Отличная мангальная зона и банька. Остались очень довольны», — добавил еще один клиент по имени Алексей, воспользовавшийся предложением.

Почему глэмпинги в Подмосковье захватывают рынок

Подобные объекты с необычной архитектурой становятся все более популярными в Московской области. Они предлагают альтернативу стандартным гостиницам и позволяют жителям мегаполиса получить новые впечатления, не уезжая далеко от города. Предприниматели активно используют концепцию тематических домов — хоббитов, грибов, сфер и бочек — для привлечения семейной аудитории.

Какие еще необычные форматы можно арендовать:

Дома-сферы с прозрачными стенами. Для любителей футуризма и уединения — наблюдение за звездами прямо из кровати. Примеры: глэмпинг «Багио», экосферы в спортивном парке «Изгиб».

Дома-бочки. Отсылка к жилищу Диогена — минималистичный и оригинальный вариант.

Индейские типи. Погружение в атмосферу кочевой культуры без отказа от комфорта.

Ценовая палитра: от бюджетного до люкса

Стоимость ночи в подмосковных глэмпингах варьируется в широком диапазоне:

От 800 рублей — бюджетный сегмент (глэмпинг «Экспедиция»).

3-5 тысяч рублей — стандартные варианты («Деревня», «Дача», «Литвиново»).

7,9-18 тысяч рублей — средний сегмент с авторским дизайном («Woody Village Riverside», «Хоббитлэнд», «Веретьево»).

До 30 тысяч рублей — эксклюзивный отдых с личным сервисом и уникальной архитектурой.

Инфраструктура современных глэмпингов продумана до мелочей. В стоимость часто включены питание (завтрак, обед по системе «шведский стол»), посещение бассейна или сауны, анимационные программы для детей и взрослых.

Идея сдавать в аренду тематические дома в Подмосковье появилась сравнительно недавно — первые такие объекты стали открываться после 2018 года. Пик популярности пришелся на пандемийный 2020 год, когда зарубежные поездки закрылись, а внутренний туризм получил мощный импульс. По данным аналитиков рынка, за последние три года количество глэмпингов в Московской области выросло более чем в два раза, и спрос по-прежнему превышает предложение. Интересно, что большинство арендаторов — это семьи с детьми до 12 лет, а также молодые пары, ищущие необычные локации для фотосессий и праздников. Самый загруженный сезон — летние месяцы и новогодние каникулы, когда бронировать такие объекты рекомендуют за 2-3 месяца до поездки. Некоторые владельцы даже вводят систему «безналичной сказки»: вместо обычной оплаты можно приобрести подарочные сертификаты на проживание, что делает такой отдых популярным подарком на дни рождения и годовщины.